كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

3 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

بيراميدز يضرب موعدا مع أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

08:03 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (6)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (1)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (2)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (3)
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق أوكلاند سيتي
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (5)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز وأوكلاند سيتي (4)
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز ضد أوكلاند (1)
  • عرض 12 صورة
    سقوط فيستون ماييلي
  • عرض 12 صورة
    بيراميدز ضد أوكلاند (2)
يلاقي نادي بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة لمباراة الفريق المصري ضد نظيره النيوزيلندي، خلال السطور التالية:

تشكيل بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

ملخص مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

بداية المباراة

تسديدة من محمد حمدي ولكن بعيدة عن المرمى في الدقيقة 13

وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 14

مرور 20 دقيقة ومازال تقدم بيراميدز قائم

سقوط فيستون ماييلي على أرض الملعب بعد التحام مع حارس أوكلاند في الدقيقة 27

هجمات متتالية من لاعبي بيراميدز لتسجيل الهدف الثاني

حكم المباراة يشهر دقيقتين وقت بدلا من ضائع

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز

بداية الشوط الثاني

فرصة خطيرة لأوكلاند سيتي لكن اللاعب يسدد الكرة خارج الملعب في الدقيقة 58

مروان حمدي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 73

دخول كريم حافظ ورمضان صبحي بدلا من محمد حمدي وبلاتي توري في الدقيقة 77

مصطفى زيكو يسجل الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 85

انتهاء المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية دون رد على أوكلاند سيتي

