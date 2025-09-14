كتب- محمد عبدالهادي:

أقام جمهور الوصل الإماراتي لفتة طيبة مساء أمس السبت، خلال مباراة فريقه ضد العين الإماراتي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإماراتي.

وشهدت مدرجات المباراة قبل انطلاقها، لفتة طيبة من قبل جمهور نادي الوصل الذي رفع تيفو ضخم يحمل صورة سيدة.

وجاء هذا التيفو تكريمًا للسيدة التي تدعي "أم علي"، ويطلق عليها الجمهور "أم الوصل"، نظرًا لكبرها في السن وتواجدها الدائم في مباريات الفريق ودعمها المتواصل رغم الإعاقة التي تعاني منها حيث تتواجد في أرضية الملعب على كرسي متحرك.

ليقوم الجمهور برفع "تيفو" هوية بصريّة كبيرة في المدرجات في لمسة وفاء وتقدير لأم علي.

نتيجة مباراة الوصل والعين في الدوري الإماراتي

يذكر أن المباراة بين العين والوصل انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهد اللقاء مشاركة اللاعب المصري رامي ربيعة المحترف ضمن صفوف العين.

اقرأ أيضًا:

أسطول سيارات محمد صلاح الفارهة: من 29 ألفا إلى ربع مليون جنيه إسترليني

موقف طريف من صفقة الزمالك الجديدة خلال مباراة المصري (فيديو)