التعادل يحسم مباراة تشيلسي و برينتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي و برينتفورد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة تشيلسي و برينتفورد

أحرز أهداف تشيلسي كلا من: كول بالمر في الدقيقة 61، كايسيدو في الدقيقة 85.

وسجل أهداف برينتفورد كلا من: كيفن شادي في الدقيقة 35، وأدرك هدف التعادل في الوقت القاتل فابيو كارفالو في الدقيقة 3+90.

ترتيب تشيلسي وبرينتفورد في الدوري

وبهذا التعادل رفع تشيلسي نقاطه إلى 8 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما رفع برينتفورد نقاطه أيضا إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.