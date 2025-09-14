التعادل يحسم مباراة تشيلسي و برينتفورد في الدوري الإنجليزي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب - محمد عبد السلام:
حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي و برينتفورد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي.
أهداف مباراة تشيلسي و برينتفورد
أحرز أهداف تشيلسي كلا من: كول بالمر في الدقيقة 61، كايسيدو في الدقيقة 85.
وسجل أهداف برينتفورد كلا من: كيفن شادي في الدقيقة 35، وأدرك هدف التعادل في الوقت القاتل فابيو كارفالو في الدقيقة 3+90.
ترتيب تشيلسي وبرينتفورد في الدوري
وبهذا التعادل رفع تشيلسي نقاطه إلى 8 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما رفع برينتفورد نقاطه أيضا إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.
فيديو قد يعجبك: