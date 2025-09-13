"شخصية قوية".. أول تعليق من مبابي على فوز ريال مدريد أمام سوسيداد

كتب - محمد القرش:

علق كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على الفوز أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صورة له من المباراة، وعلق: "فوز رائع بشخصية قوية من الفريق، نراكم يوم الثلاثاء في البرنابيو، هلا مدريد".

وكان ريال مدريد فاز على سوسيداد بهدفين مقابل هدف، رغم الزيادة العددية للأخير، بعد طرد دين هويسين في الدقيقة 32.

ويتصدر الريال جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بعد الفوز على أوساسونا وريال أوفييدو ومايوركا، وريال سوسيداد.

