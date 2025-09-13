مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
17:15

ريال مدريد

فيديو هدف أرسنال في مرمي نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

03:45 م السبت 13 سبتمبر 2025

مارتن زوبيميندي

background

كتب - محمد الميموني:

قصّ فريق أرسنال شريط التسجيل خلال مباراته أمام نظيره نوتنجهام عن طريق لاعبه مارتن زوبيميندي.

مارتن زوبيميندي سجل الهدف الأول لأرسنال في مباراة نوتنجهام بعد مرور 32 دقيقة من عمر الشوط الأول.

أرسنال ضد نوتنجهام

ويلتقي فريق أرسنال نظيره نوتنجهام فورست اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

نتيجة الشوط الأول لمباراة أرسنال ونوتنجهام

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال على نوتنجهام فورست بهدف دون رد.


اقرأ أيضًا:
سبب غياب أحمد عبدالقادر عن تدريبات الأهلي قبل مباراة إنبي

"15 ألف دولار شهريًا".. الأهلي يتفق مع الهولندي آرت لانجر كمدير فني لقطاع الناشئين


أرسنال نوتنجهام مارتن زوبيميندي الدوري الإنجليزي
