فيديو هدف أرسنال في مرمي نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد الميموني:

قصّ فريق أرسنال شريط التسجيل خلال مباراته أمام نظيره نوتنجهام عن طريق لاعبه مارتن زوبيميندي.

مارتن زوبيميندي سجل الهدف الأول لأرسنال في مباراة نوتنجهام بعد مرور 32 دقيقة من عمر الشوط الأول.

أرسنال ضد نوتنجهام

ويلتقي فريق أرسنال نظيره نوتنجهام فورست اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

نتيجة الشوط الأول لمباراة أرسنال ونوتنجهام

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال على نوتنجهام فورست بهدف دون رد.



