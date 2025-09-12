جوارديولا يصدم الجماهير بشأن إصابة عمر مرموش

كتب - محمد القرش:

أكد بيب جوارديولا غياب عمر مرموش "لبضعة أسابيع" بسبب الإصابة في الركبة التي تعرض لها مع منتخب مصر، مما يبعده من مباراة الديربي ضد اليونايتد.

وقال مدرب مانشستر سيتي إن عمر مرموش وريان آيت نوري وريان شرقي خارج االمباراة، ومن المتوقع أيضا أن يغيب جون ستونز، الذي غاب عن إنجلترا لمباراتي تصفيات كأس العالم أمام أندورا وصربيا.

وأوضح بيب في المؤتمر الصحفي: "عمر أصيب خلال مشاركته مع منتخب مصر، كما أن مشاركة جون ستونز محل شك أيضًا".

وواصل: "إنها ليست إصابة كبيرة، لكن مشاركته في مباراة الأحد محل شك، ريان شرقي أصيب أيضًا ولكن الباقي بخير".

وفي إطار متابعة إصابة مرموش التي تعرض لها خلال مباراة مصر أمام بوركينا فاسو، سُئل المدرب عما إذا كان قد تم إخباره بحجم الإصابة.

أجاب: "ليس بعد، عليه إجراء الفحوصات الأخيرة، أعتقد أنه سيكون جاهزًا قبل بضعة أسابيع من فترة التوقف الدولي القادمة".