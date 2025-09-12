رجعنا يا صاحبي.. بالفيديو علي معلول والمثلوثي في مران الصفاقسي التونسي

كتبت-هند عواد:

شارك ثنائي الأهلي والزمالك السابقين علي معلول وحمزة المثلوثي، في مران فريقهما الجديد الصفاقسي التونسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لمعلول والمثلوثي، في المران، وكتب: "رجعنا يا صاحبي".

وأعلن الصفاقسي التعاقد مع المثلوثي لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، يوم الثلاثاء الماضي، فيما أعلن ضم معلول في وقت سابق.

