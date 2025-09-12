تدابير أمنية مشددة غير إعتياديه في مباراة وست هام وتوتنهام.. ما القصة؟

ذكرت تقارير صحفية أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي قرر منع جماهيره من إحضار أي شيء مثير للجدل إلى ملعب لندن خلال مباراة الديربي أمام توتنهام الأسبوع المقبل.

وسيلتقي الفريقان للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وجود قدر كبير من الخلاف بينهما.

وبالإضافة إلى أن المسافة بين الملعبين تبلغ 11 ميلاً فقط، فإن مباراة السبت ستشهد عودة نجم وست هام السابق محمد كودوس إلى ناديه القديم بعد انتقاله المثير للجدل إلى توتنهام في انتقالات الصيف.

ومن المقرر أن يتم تطبيق "تدابير أمنية مشددة" في شرق لندن، بهدف ضمان تقليص نطاق المشاكل إلى حد كبير.

وبحسب صحيفة "ذا صن" ، سيتم منع الوشاح المثير للجدل الذي يتكون من نصفين ويحمل ألوان كلا الفريقين من المشجعين إذا أخذوه إلى داخل الملعب.

وغالبا ما يتم بيع الأوشحة ذات النصفين من قبل بائعين غير رسميين خارج ملاعب كرة القدم في جميع أنحاء البلاد، ولكن العديد من مشجعي كرة القدم سخروا منهم منذ فترة طويلة لأنها تميز مرتديها على أنه ليس من مشجعي أي من الجانبين.

وعلى هذا النحو، فإنها غالبًا ما تشكل تذكارًا خاصًا للسياح أو المشجعين الذين سافروا إلى الملعب بشكل نادر.

لكن في رسالة تم توجيهها لجماهير وست هام، أكد النادي أنه لن يسمح بإدخال مثل هذه الأشياء إلى الملعب يوم السبت.

وقال النادي في بيانه: "سيتم مطالبة المشجعين الذين اشتروا أوشحة من بائعين غير رسميين بتسليمها لموظفي الأمن عند نقاط التفتيش الأمنية ولن يتم إرجاع هذه الأوشحة".

وأضاف: "ننصح المشجعين الراغبين في شراء وشاح للمباراة بالتوجه إلى متجر ملعب وست هام يونايتد، حيث يمكن شراؤه هناك".

وبالإضافة إلى حظر ارتداء الأوشحة التي تغطي نصفين، سيتم فرض إجراءات أمنية إضافية بما في ذلك عمليات تفتيش إضافية عند البوابات الدوارة وحظر الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.