لاعب ريال أوفييدو يكشف الفارق بين المدرب المصري والأجنبي

05:00 م الخميس 11 سبتمبر 2025

محمد رامي لاعب ريال أوفييدو (5)

background

كتب - محمد القرش:

كشف محمد رامي المحترف في صفوف نادي ريال أوفييدو الإسباني، الفارق بين المدرب المصري والأجنبي، حيث وجه نصيحة للاعبين الشباب المصريين.

وقال رامي في تصريحات خاصة "لمصراوي: انصح اللاعبين بالاجتهاد والانتظام في التمارين والاعتدال في وجبات الطعام والنوم، من أجل أن يستطيعوا اللعب في أوروبا وإتباع نظامهم".

وأوضح: "الفرق بين المدرب الاجنبي والمصري مش كبير، لأن هناك الكثير من المدربين المصريين حاصلين على الرخص التدريبية من أوروبا، لكن هناك مدربين في مصر عملهم هو إحباط اللاعبين".

وأتم المصري: "أصعب مباراة لعبتها، هي مباراة فاينل بطوله داخل منطقة مدريد وانتهت بضربات الترجيح، وبعد ما كنا خسرانين فرق 2 في ضربات الترجيح، فُزنا الحمدلله بالبطولة".

محمد رامي يال أوفييدو لمدرب المصري




وفاة مشجع في مباراة مصر ولافتة في لقاء فلسطين.. أبرز أحداث التوقف الدولي

