149 هدفاً.. أكبر نتيجة في تاريخ كرة القدم

09:00 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

أغرب مباراة في كرة القدم_Easy-Resize.com

background

كتبت-هند عواد:

أثار منتخب النرويج جدلا واسعا، بالفوز على مولدوفا، بنتيجة 11-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

قد يعتقد البعض أن تلك المباراة شهدت النتيجة الأكبر، إلا أن هناك مباريات كان الفوز فيها أكثر بكثير، حتى أن إحداهن انتهت بنتيجة 149-0.

ووفقا لصحيفة "بي بي سي"، في عام 2002، أدرجت مباراة في دوري الدرجة الأولى في مدغشقر بين إديما وإيميرن، في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، إذ كان إيميرن بطل الدوري الموسم الماضي.

وفي المباراة قبل الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء ضد فريق إيميرن، فقرر لاعبو الفريق الاحتجاج على القرار في آخر مباراة بالدوري، ولكن بطريقة غريبة.

وبعدما أطلق الحكم صافرة بداية المباراة، أخذ لاعبو إيميرن الكرة وسددوها في مرماهم، وتوالت الأهداف إلى أن وصلت 149 هدفا، وانتهت المباراة بنفس النتيجة.

