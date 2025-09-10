كتب - يوسف محمد:

خطف أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأول، الأضواء خلال مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو أمس، في تصفيات كأس العالم 2026، على الرغم من مشاركته لدقائق قليلة في المباراة.

وقبل دقائق قليلة من نهاية مباراة الفراعنة أمس أمام بوركينا، بشكل خاص بحلول الدقيقة 86، نجح زيزو في إنقاذ مرمى المنتخب المصري من هدف محقق، بعدما منع لاعب بوركينا من تسديدة الكرة من داخل منطقة الجزاء، كان بإمكانها أن تغير النتيجة وتكتب الهزيمة الأولى للفراعنة في التصفيات.

وتغني المعلق الإماراتي فارس عوض، بلقطة زيزو ومنعه فرصة هدف محقق للمنتخب البوركيني في شباك الفراعنة، حيث قال عوض خلال تعليقه على المباراة: "الله يا زيزو، لو لم تشارك إلا من أجل هذه اللقطة لكان كافيا.

واقترب المنتخب الوطني، من حسم التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بعدما حافظ على فارق ال 5 نقاط مع صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو، مع تبقي مباراتين فقط في التصفيات.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة من نفس عدد المباريات.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمس أمام نظيره البوركيني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "4 أغسطس" بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

مدرب مصري باليابان يكشف الفارق بين الكرة في البلدين



مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن الديربي