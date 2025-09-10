مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

"إشادة كبيرة".. ماذا قال فارس عوض عن أحمد سيد زيزو في مباراة بوركينا فاسو أمس؟

08:02 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زيزو غاضب من استبداله (1)
  • عرض 8 صورة
    زيزو غاضب من استبداله (2)
  • عرض 8 صورة
    زيزو غاضب من استبداله
  • عرض 8 صورة
    زيزو من معسكر منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    زيزو من مران الأهلي
  • عرض 8 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي
  • عرض 8 صورة
    زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

خطف أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأول، الأضواء خلال مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو أمس، في تصفيات كأس العالم 2026، على الرغم من مشاركته لدقائق قليلة في المباراة.

وقبل دقائق قليلة من نهاية مباراة الفراعنة أمس أمام بوركينا، بشكل خاص بحلول الدقيقة 86، نجح زيزو في إنقاذ مرمى المنتخب المصري من هدف محقق، بعدما منع لاعب بوركينا من تسديدة الكرة من داخل منطقة الجزاء، كان بإمكانها أن تغير النتيجة وتكتب الهزيمة الأولى للفراعنة في التصفيات.

وتغني المعلق الإماراتي فارس عوض، بلقطة زيزو ومنعه فرصة هدف محقق للمنتخب البوركيني في شباك الفراعنة، حيث قال عوض خلال تعليقه على المباراة: "الله يا زيزو، لو لم تشارك إلا من أجل هذه اللقطة لكان كافيا.

واقترب المنتخب الوطني، من حسم التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بعدما حافظ على فارق ال 5 نقاط مع صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو، مع تبقي مباراتين فقط في التصفيات.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة من نفس عدد المباريات.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمس أمام نظيره البوركيني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "4 أغسطس" بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:
مدرب مصري باليابان يكشف الفارق بين الكرة في البلدين

مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن الديربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو فارس عوض مباراة مصر وبوركينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه