منتخب البرتغال يفوز على المجر في تصفيات كأس العالم 2026
كتب - محمد عبد السلام:
نجح منتخب البرتغال في الفوز على المنتخب المجري بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم أوروبا.
أهداف البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
وسجل أهداف منتخب البرتغال كل من: برناردو سيلفا في الدقيقة 36، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 58 من نقطة الجزاء، جواو كانسيلو في الدقيقة 86.
وسجل هدفي منتخب المجر كلا من: بارناباس فارجا في الدقيقة 21 و 84.
ترتيب البرتغال بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026
وبهذا الفوز رفع المنتخب البرتغالي نقاطه إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد المنتخب المجري عند نقطة واحدة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.
