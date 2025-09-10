مباريات الأمس
منتخب البرتغال يفوز على المجر في تصفيات كأس العالم 2026

12:24 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    خلال مباراة البرتغال والمجر (1)
    خلال مباراة البرتغال والمجر (3)
كتب - محمد عبد السلام:

نجح منتخب البرتغال في الفوز على المنتخب المجري بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم أوروبا.

أهداف البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم

وسجل أهداف منتخب البرتغال كل من: برناردو سيلفا في الدقيقة 36، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 58 من نقطة الجزاء، جواو كانسيلو في الدقيقة 86.

وسجل هدفي منتخب المجر كلا من: بارناباس فارجا في الدقيقة 21 و 84.

ترتيب البرتغال بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

وبهذا الفوز رفع المنتخب البرتغالي نقاطه إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد المنتخب المجري عند نقطة واحدة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

