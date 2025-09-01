مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

12 صورة ترصد ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا

07:10 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (2)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (4)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (5)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (6)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (7)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (8)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (9)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (10)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (12)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (3)
  • عرض 12 صورة
    ظهور لاعبي منتخب مصر في المعسكر التدريبي قبل مواجهة إثيوبيا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني اليوم الإثنين، في معسكر تدريبي قبل انطلاق تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

ويواجه منتخب مصر نظيره المنتخب الإثيوبي يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات مونديال 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال برصيد 16 نقطة بينما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الرابع برصيد 6نقاط.

قائمة منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفى شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك) - عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي)

خط الدفاع: رامي ربيعة (العين الإماراتي) - خالد صبحي (المصري) - عمرو الجزار (البنك الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد ربيعة (زد) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة) - نبيل عماد (الزمالك) - مروان عطية (الأهلي) - محمود صابر (زد) - مهند لاشين (بيراميدز) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – عمر مرموش (مانشستر سيتي) – إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – أسامة فيصل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر اثيوبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة