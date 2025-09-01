كتب - محمد الميموني:

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني اليوم الإثنين، في معسكر تدريبي قبل انطلاق تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

ويواجه منتخب مصر نظيره المنتخب الإثيوبي يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات مونديال 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال برصيد 16 نقطة بينما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الرابع برصيد 6نقاط.

قائمة منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفى شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك) - عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي)

خط الدفاع: رامي ربيعة (العين الإماراتي) - خالد صبحي (المصري) - عمرو الجزار (البنك الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد ربيعة (زد) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة) - نبيل عماد (الزمالك) - مروان عطية (الأهلي) - محمود صابر (زد) - مهند لاشين (بيراميدز) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – عمر مرموش (مانشستر سيتي) – إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – أسامة فيصل