كتب - محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب إثيوبيا يوم الجمعة الجاري 5 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر و إثيوبيا

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على استاد " القاهرة الدولي ".

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 16 نقطة بينما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الرابع برصيد 6نقاط.