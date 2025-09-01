مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

07:08 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

منتخب مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب إثيوبيا يوم الجمعة الجاري 5 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر و إثيوبيا

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على استاد " القاهرة الدولي ".

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 16 نقطة بينما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الرابع برصيد 6نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مباراة منتخب مصر وإثيوبيا موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة