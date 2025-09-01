كتب- محمد عبدالهادي:

تنطلق اليوم الإثنين، 1 سبتمبر 2025، فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر سبتمبر، والتي تمتد حتى يوم 9 من الشهر نفسه.

وتشهد هذه الفترة العديد من المباريات القوية ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في قارات أوروبا، أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، حسب الروزنامة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تخوض المنتخبات مباراتين في هذه الفترة.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، مباريات التوقف الدولي لشهر سبتمبر 2025 كالتالي:

تصفيات أفريقيا: صراع مشتعل في الجولتين السابعة والثامنة

الجولة السابعة (4 و5 سبتمبر):

الجزائر × بوتسوانا

تونس × ليبيريا

مصر × إثيوبيا

المغرب × النيجر

السودان × السنغال

الجولة الثامنة (8 و9 سبتمبر):

تونس × غينيا الاستوائية

المغرب × زامبيا

الجزائر × غينيا

مصر × بوركينا فاسو



تصفيات أوروبا: لقاءات قوية في الجولة الخامسة والسادسة



5 سبتمبر:

أوكرانيا × فرنسا

6 سبتمبر:

البرتغال × أرمينيا

إنجلترا × أندورا

7 سبتمبر:

إسبانيا × تركيا

ألمانيا × أيرلندا الشمالية

9 سبتمبر:

البرتغال × المجر

فرنسا × أيسلندا

إنجلترا × صربيا



تصفيات أمريكا الجنوبية: نهاية مشوقة للجولتين الـ17 والـ18

تُختتم تصفيات أمريكا الجنوبية بمواجهات حاسمة ضمن الجولتين السابعة عشرة والثامنة عشرة:

الجولة 17:

الأرجنتين × فنزويلا

البرازيل × تشيلي

كولومبيا × بوليفيا

أوروجواي × بيرو

باراجواي × الإكوادور

الجولة 18 (الأخيرة):

الأرجنتين × الإكوادور

البرازيل × بوليفيا

أوروجواي × تشيلي

باراجواي × بيرو

كولومبيا × فنزويلا