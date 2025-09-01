مباريات الأمس
في صفقة قياسية.. ليفربول يتوصل لاتفاق مع نيوكاسل لضم إيزاك

11:09 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل

كتب - محمد القرش:

توصل نادي ليفربول إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نادي نيوكاسل يونايتد.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن قيمة صفقة إيزاك تبلغ 130 مليون جنيه إسترليني (176 مليون دولار) مع نيوكاسل يونايتد بفضل مدفوعات التضامن، بينما ستُكلّف ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني.

وستُسجل هذه الصفقة رقما قياسيا جديدا في سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزة صفقة تشيلسي التي بلغت قيمتها 106 ملايين جنيه إسترليني لضم إنزو فرنانديز من بنفيكا في يناير 2023.

وبلغت قيمة صفقة شراء ليفربول لفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن في وقت سابق من هذا الصيف 116 مليون جنيه إسترليني، منها رسوم مبدئية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني و16 مليون جنيه إسترليني كمكافآت محتملة.

وسيخضع إيزاك للفحص الطبي اليوم الإثنين قبل استكمال انتقاله بعقد مدته ست سنوات.

ولم يشارك إيزاك في مباريات نيوكاسل الودية للموسم الجديد، ولا في أي من مباريات النادي الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي كانت إحداها هزيمة 3-2 أمام ليفربول في سانت جيمس بارك.

