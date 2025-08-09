مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

الهلال يعلن تعاقده رسمياً مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028

11:23 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نونيز يحتفل على طريقة جوتا (1)
  • عرض 9 صورة
    نونيز يبكي بعد وفاة جوتا
  • عرض 9 صورة
    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (4)
  • عرض 9 صورة
    حسرة صلاح على ضياع ركلة ترجيح نونيز
  • عرض 9 صورة
    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (1)
  • عرض 9 صورة
    نونيز 5_7
  • عرض 9 صورة
    نونيز 4_6
  • عرض 9 صورة
    نونيز 6_8
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم السبت تعاقده مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز قادماً من ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى صيف 2028، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر حسابه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو تقديمي للصفقة، بتعليق:"نمر أزرق في عرين الزعيم".

وأكدت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 53 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت، دون أن يكشف النادي عن التفاصيل المالية بشكل رسمي.

وسيبدأ نونيز مشواره مع الزعيم في المعسكر التحضيري المقام بألمانيا استعداداً لموسم 2025/2026.

ويُعد نونيز ثاني صفقات الهلال الأجنبية في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد انضمام الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نونيز الهلال السعودي ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري