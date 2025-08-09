الهلال يعلن تعاقده رسمياً مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028

كتب- نهى خورشيد:

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم السبت تعاقده مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز قادماً من ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى صيف 2028، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر حسابه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو تقديمي للصفقة، بتعليق:"نمر أزرق في عرين الزعيم".

وأكدت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 53 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت، دون أن يكشف النادي عن التفاصيل المالية بشكل رسمي.

وسيبدأ نونيز مشواره مع الزعيم في المعسكر التحضيري المقام بألمانيا استعداداً لموسم 2025/2026.

ويُعد نونيز ثاني صفقات الهلال الأجنبية في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد انضمام الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي.