النني يحصد جائزة الأفضل في الدوري الإماراتي

حصد محمد النني لاعب نادي الجزيرة، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي باختيار الجمهور عن موسم 2024/2025.

وساهم لاعب خط الوسط المصري 4 أهداف (سجل هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة)، حيث كان له دورا محوريا في فوز الجزيرة ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وانضم اللاعب صاحب الـ 33 عاما للجزيرة الإماراتي قادما من أرسنال في موسم 2024/25، في صفقة انتقال حر.

