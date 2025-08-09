مباريات الأمس
النني يحصد جائزة الأفضل في الدوري الإماراتي

09:32 م السبت 09 أغسطس 2025
    النني يتسلم جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي (4)
    النني يتسلم جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي (6)
    النني يتسلم جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي (7)
    النني يتسلم جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي (1)
    النني يتسلم جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي (5)
    النني يتسلم جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي (3)
حصد محمد النني لاعب نادي الجزيرة، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي باختيار الجمهور عن موسم 2024/2025.

وساهم لاعب خط الوسط المصري 4 أهداف (سجل هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة)، حيث كان له دورا محوريا في فوز الجزيرة ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وانضم اللاعب صاحب الـ 33 عاما للجزيرة الإماراتي قادما من أرسنال في موسم 2024/25، في صفقة انتقال حر.

"أين ومتى ولماذا؟".. أول تعليق من صلاح على استشهاد لاعب فلسطيني

بعد تعليق صلاح.. من هو "بيليه" فلسطين؟

