النني يحصد جائزة الأفضل في الدوري الإماراتي
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
حصد محمد النني لاعب نادي الجزيرة، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي باختيار الجمهور عن موسم 2024/2025.
وساهم لاعب خط الوسط المصري 4 أهداف (سجل هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة)، حيث كان له دورا محوريا في فوز الجزيرة ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية.
وانضم اللاعب صاحب الـ 33 عاما للجزيرة الإماراتي قادما من أرسنال في موسم 2024/25، في صفقة انتقال حر.
#محمد_النني لاعب الجزيرة يفوز بجائزة "أفضل لاعب من اختيار الجمهور"#حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية ✨#أبوظبي_الرياضية 1 📺 pic.twitter.com/jCdbcfGiWG
— ADSportsTV (@ADSportsTV) August 9, 2025
اقرأ أيضًا:
"أين ومتى ولماذا؟".. أول تعليق من صلاح على استشهاد لاعب فلسطيني
فيديو قد يعجبك: