يوم واحد.. علي معلول يكشف تفاصيل عودته إلى الصفاقسي التونسي

كتب- نهى خورشيد:

أوضح علي معلول أنه لم يبتعد عن متابعة ناديه الأول الصفاقسي التونسي، كما أكد على طموحه في تحقيق الإنجازات في الفترة المقبلة.

قال معلول: "أنا واصلت المتابعة، وبحكم أنني لم يعد لدي الكثير من اللاعبين الذين أعرفهم من الجيل السابق أو من المسؤولين الذين تعاملت معهم، لكنني كنت دائماً على اتصال حتى بالأمور التي ألاحظها في النادي. كنت أرى بعض الأشياء التي لم تكن موجودة، وحاولت قدر الإمكان أن أنصح، لأننا تعودنا على مستوى معين في النادي الرياضي الصفاقسي، ويجب أن يبقى دائماً نادياً كبيراً وله اسمه وتاريخه في إفريقيا".

وتابع: "ويجب أن يعرف الجميع ذلك. وصلنا في فترة ابتعدنا قليلاً، لكن هناك أشياء بدأت تعود لمكانها في النادي، وإن شاء الله يتوحد الجميع. أهم شيء بالنسبة لي أن يتكاتف الجميع، وأن يعود الجمهور الذي تركته في 2015 و2016 يملأ الملعب في كل مباراة، حتى تعود الفرحة إلى البلاد مرة أخرى، وإن شاء الله تتكاتف كل الجهود".

أضاف: "بعد أن أنهيت مسيرتي مع الأهلي، عدت إلى تونس وبقيت فترة مع عائلتي، ثم سافرت. كثير من الناس قالت: لماذا لم يعد إلى فريقه؟ وعندما حصل التواصل مع النادي الرياضي الصفاقسي، جلست مع رئيس النادي، واتفقنا في يوم واحد على كل شيء، وفي اليوم التالي أصبحت مع الفريق. أما من يقول إنني نسيت النادي، فهذا غير صحيح".

اختتم: "لا يمكن أن أنسى فريقي، فهو فريقي، حتى وإن كانت لدي عروض أكثر، لكن من واجبي الآن، في هذه الظروف، أن أكون هنا وأقف مع فريقي. وكما قلت، سأحاول أن أساعد بقدر ما أستطيع لأعيد هيبة واسم النادي الرياضي الصفاقسي، لأن النادي لا ينجح إلا بجمهوره، يجب أن يعود الجميع ليلتف حول ناديه، هناك جيل جديد من اللاعبين الصغار، وعلينا جميعاً أن ندعمهم، لأن لديهم إمكانيات كبيرة".