تعاقدنا مع بديله.. سلوت يتحدث عن غياب محمد صلاح خلال أمم أفريقيا

كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن غياب المصري محمد صلاح لاعب الفريق، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أرني سلوت في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس: "شكل الفريق مع بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ نعم، لقد فكرنا في ذلك بالتأكيد، تعاقدنا مع جيريمي فريمبونج لأننا نعتقد أنه قادرا على اللعب كظهير أيمن".

وأضاف: "أعتقد أيضًا أنه قادرا على اللعب كجناح أيمن. فكرنا في أننا سنفتقد محمد صلاح، أعتقد أنه سيغيب عن ست مباريات كحد أقصى، وهذا عدد كبير جدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً بعد أدائه الرائع الموسم الماضي".

واختتم: "كان التعاقد مع جيريمي فريمبونج لأسباب متعددة، أحدها أيضًا أنه يستطيع تعويض محمد صلاح في حال غيابه. هناك خيارات أخرى متاحة لي لتعويض محمد صلاح، لكن جيريمي هو بالتأكيد أحدها".

اقرأ أيضًا:

سبب تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة