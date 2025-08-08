3 معايير.. كيف يتم اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية؟

كتبت-هند عواد:

تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الفائزة بالكرة الذهبية لعام 2025، يوم 22 سبتمبر المقبل، وتضم قائمة المرشحين المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب الفرنسية"، يعتمد مُصوّتو جائزة الكرة الذهبية على ثلاثة معايير هرمية، أولًا: الأداء الفردي والحسم والإبهار، ثانيًا: العمل الجماعي والألقاب المُحرزة، وأخيرًا: الرقي واللعب النظيف.

يوجد 100 مصوت لجائزة الكرة الذهبية للرجال و 50 مصوتا لجائزة الكرة الذهبية للسيدات، ويوجد لكل دولة ضمن أفضل 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (أفضل 50 دولة في تصنيف السيدات) مُمثّل صحفي يُصوّت للفائز بأعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم.

ويختار كل صحفي أفضل 10 لاعبين، إذ أن اللاعب واللاعبة الحاصلان على أعلى النقاط، يتوجان بجائزة الكرة الذهبية.

تفاصيل النقاط لكل مركز في الترتيب

ويحصل الـ10 لاعبين الذين يتم اختيارهم من اللاعبين، على النقاط التالية:

الأول: 15 نقطة

الثاني: 12 نقطة

الثالث: 10 نقاط

الرابع: 8 نقاط

الخامس: 7 نقاط

السادس: 5 نقاط

السابع: 4 نقاط

الثامن: 3 نقاط

التاسع: نقطتان

العاشر: نقطة واحدة

نظام مختلف لكأس كوبا

في حين سيتم تحديد جوائز ياشين وكرويف ونادي الموسم (رجال وسيدات) من قبل نفس الناخبين الذين صوتوا لجائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات، فإن الوضع يتغير قليلاً بالنسبة لجائزة كوبا.

ليس صحفيين، بل لجنة من الفائزين السابقين بجائزة الكرة الذهبية يصوتون لاختيار أفضل لاعب شاب واعد لهذا الموسم، ويتم ترشيح عشرة لاعبين فقط، ويفوز بالجائزة اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط.

