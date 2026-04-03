أعرب ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، عن استعداده لدعم الهولندي آرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالريدز في مهامه خاصة في ظل تزايد الضغوط عليه بعد تراجع الأداء هذا الموسم.

جيرارد يكشف عن أمنيته بشأن تدريب ليفربول

وأكد جيرارد في تصريحات عبر بودكاست "ستيك تو فوتبول" أن توليه المهمة الفنية لـ ليفربول حلماً له يوماً ما لكنه في الوقت نفسه لا يشعر بالاستعداد لتولي القيادة الكاملة في الوقت الحالي، معتبراً أن دوره سيكون داعماً بجانب المدرب لرفع المستوى الفني.

وأضاف جيرارد: "لدي ارتباط رائع بالنادي وربما أصبح أقوى منذ رحيلي، أي مساعدة أستطيع تقديمها سأفعلها بكل سرور".

وتابع أسطورة الريدز:" هل أرغب في تدريب ليفربول يوماً ما؟ بالطبع نعم هذا حلم لكن هل أنا مستعد الآن؟ ربما لا لكن مستقبلًا يكون لي دور بجانب أحد المدربين المتميزين، حسب الحاجة وما أستطيع تقديمه".

وعن حياته الحالية، أشار جيرارد إلى أنه يستمتع بوقته مع العائلة خاصة مع ابنه الأصغر ليون صاحب الـ8 سنوات مع الحفاظ على نشاطه المهني: "أستمتع بتغطية بعض المباريات وأقضي وقتاً قيماً مع عائلتي، لكنها فرصة أيضاً لأظل مشغولاً بما يكفي".

أبرز المرشحين لتدريب ليفربول

من جهة أخرى، أشارت تقارير صحيفة إلى أن انتقال جيرارد للعمل كمدرب رئيسي في ليفربول غير مرجح في حال رحيل سلوت، إذ يعتبر شابي ألونسو أحد الخيارات المحتملة لتولي المهمة بعد رحيله عن ريال مدريد في يناير الماضي.

ويواصل جيرارد مسيرته الإعلامية منذ يناير العام الماضي كمحلل لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات TNT Sports، كما شارك في مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير بوروسيا دورتموند على ملعب أنفيلد التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن حملة لجمع الأموال لصالح مؤسسة LFC.

موعد مباراة ليفربول المقبلة وترتيبه في الدورى

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بغريمه مانشستر سيتي يوم السبت الموافق 4 أبريل الجاري، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، مع استمرار الفريق في المنافسة على دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

