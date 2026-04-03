حسم نادي فالنسيا الإسباني موقفه من الأنباء المتداولة بشأن اهتمامه بالتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فالنسيا يعلق على صفقة ديانج

أكد خوسيه مانويل المدير الرياضي للنادي الإسباني في تصريحات تلفزيونية أن إدارة فالنسيا لا تملك أي تعليق فيما يتعلق بلاعبي الأندية الأخرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

في سياق آخر، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 7 أبريل، إذ تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز منذ انطلاق الموسم الجاري.

