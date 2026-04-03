الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

رد رسمي من فالنسيا على أنباء ضم ديانج من الأهلي

كتب : نهي خورشيد

05:00 ص 03/04/2026

نجم الوسط المالي أليو ديانج

حسم نادي فالنسيا الإسباني موقفه من الأنباء المتداولة بشأن اهتمامه بالتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد خوسيه مانويل المدير الرياضي للنادي الإسباني في تصريحات تلفزيونية أن إدارة فالنسيا لا تملك أي تعليق فيما يتعلق بلاعبي الأندية الأخرى.

في سياق آخر، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 7 أبريل، إذ تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز منذ انطلاق الموسم الجاري.

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
