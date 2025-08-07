مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

جميع المباريات

إعلان

الكرة الذهبية.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

03:42 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أرني سلوت
  • عرض 16 صورة
    أرني سلوت
  • عرض 16 صورة
    أرني سلوت 1 (1)
  • عرض 16 صورة
    أرني سلوت
  • عرض 16 صورة
    إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي
  • عرض 16 صورة
    إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي
  • عرض 16 صورة
    الألماني هانزي فليك
  • عرض 16 صورة
    هانزي فليك
  • عرض 16 صورة
    لويس إنريكي (2)
  • عرض 16 صورة
    لويس إنريكي (3)
  • عرض 16 صورة
    لويس إنريكي (1)
  • عرض 16 صورة
    الإيطالي انطونيو كونتي
  • عرض 16 صورة
    أنطونيو كونتي المدير الفني للمنتخب الإيطالي
  • عرض 16 صورة
    أنطونيو كونتي مدرب المنتخب الإيطالي
  • عرض 16 صورة
    أنطونيو كونتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة المرشحين الخمسة لجائزة أفضل مدرب في العالم، وشهدت القائمة وجود الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، كالآتي:

الإيطالي أنطونيو كونتي - نابولي

سجل موسم 2024-2025: الدوري الإيطالي.

سجله: 25 فوزًا، 11 تعادلًا، 5 هزائم.

الإسباني لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

ألقاب موسم 2024-2025: دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي.

سجله: 48 فوزًا، 8 تعادلات، 9 هزائم.

الألماني هانسي فليك - برشلونة

ألقاب موسم 2024-2025: الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني.

سجله: 44 فوزًا، 7 تعادلات، 9 هزائم.

الإيطالي إنزو ماريسكا - تشيلسي

نتائج موسم 2024-2025: كأس العالم للأندية، دوري المؤتمرات.

سجله: 41 فوزًا، ٩ تعادلات، 14 خسارة.

الهولندي أرني سلوت - ليفربول

سجله في موسم 2024-2025: الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجله: 38 فوزًا، 9 تعادلات، 9 هزائم.

اقرأ أيضًا:

كيف أثرت صفقات الزمالك الجديدة على الفريق تسويقيا؟

3 لاعبين فلسطينيين يزينون قائمة الزمالك في الموسم الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم الكرة الذهبية جائزة الكرة الذهبية أفضل مدرب في العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم