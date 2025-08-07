الكرة الذهبية.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

كتبت-هند عواد:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة المرشحين الخمسة لجائزة أفضل مدرب في العالم، وشهدت القائمة وجود الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، كالآتي:

الإيطالي أنطونيو كونتي - نابولي

سجل موسم 2024-2025: الدوري الإيطالي.

سجله: 25 فوزًا، 11 تعادلًا، 5 هزائم.

الإسباني لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

ألقاب موسم 2024-2025: دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي.

سجله: 48 فوزًا، 8 تعادلات، 9 هزائم.

الألماني هانسي فليك - برشلونة

ألقاب موسم 2024-2025: الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني.

سجله: 44 فوزًا، 7 تعادلات، 9 هزائم.

الإيطالي إنزو ماريسكا - تشيلسي

نتائج موسم 2024-2025: كأس العالم للأندية، دوري المؤتمرات.

سجله: 41 فوزًا، ٩ تعادلات، 14 خسارة.

الهولندي أرني سلوت - ليفربول

سجله في موسم 2024-2025: الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجله: 38 فوزًا، 9 تعادلات، 9 هزائم.

