الأهلي يتحمل 37 مليون جنيه.. التفاصيل المالية لصفقة رضا سليم مع الجيش الملكي

02:28 م الخميس 07 أغسطس 2025
    رضا سليم
    رضا سليم
    رضا سليم ووسام أبو علي
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
كتبت – هند عواد:

كشف موقع "البطولة" المغربي التفاصيل المالية لانتقال رضا سليم، لاعب الأهلي، إلى الجيش الملكي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع أن الأهلي سيتحمّل مبلغ 700 مليون سنتيم من مستحقات رضا سليم، أي ما يعادل 7 ملايين درهم مغربي (37,660,000 جنيه مصري)، بينما يتحمّل الجيش الملكي مبلغ 200 مليون سنتيم، أي ما يعادل مليوني درهم مغربي (10,760,000 جنيه مصري).

وأضاف الموقع أن إجمالي ما سيتقاضاه رضا سليم يبلغ 9 ملايين درهم مغربي، بالإضافة إلى حوافز قد تصل قيمتها إلى مليون درهم.

واختتم الموقع: "نفت مصادر الأنباء التي ترددت حول أن الجيش الملكي سيتحمّل مبلغ 5 ملايين و500 ألف درهم، إذ أبدى اللاعب رغبته الواضحة في العودة إلى الفريق".

رضا سليم انتقال رضا سليم إلى الجيش الملكي الأهلي الجيش الملكي المغربي
