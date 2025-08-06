كتب - يوسف محمد:

يترقب كل محبي وعشاق نادي الزمالك، متابعة الفريق في مباراته الرسمية الأولى بالموسم الجديد 2025-2026، تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق البلجيكي يانيك فيريرا.

وكان نادي الزمالك أعلن في يوليو الماضي، التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض، خلال الموسم المقبل 2025-2026.

ويستهل الفارس الأبيض مبارياته بالموسم المقبل، بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، في أولى مباراة رسمية للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق.

وعلى الرغم من صغر سن فيريرا الذي يبلغ من العمر 44 عاما فقط، إلا أنه تولى القيادة الفنية للعديد من الفرق من قبل وأبرزهم: "شارلروا، سانت ترودين، ستاندر ليج البلجيكي، الفتح السعودي والرياض السعودي"، وغيرهم من الأندية.

وبالعودة أي تاريخ فيريرا في مباراته الأولى مع أي فريقي تولى تدريبه، فإننا نجد أن الأرقام متساوية بشكل كبير، حيث خلال 9 مباريات افتتاحية قاد فيها فيريرا أكثر من فريق، نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات، تلقى الهزيمة في مثلهم وحضر التعادل في 3 لقاءات أيضًا.

نتائج المباريات الأولى لفيريرا مع الفريق التي تولى تدريبها

1- شارلروا ضد كيه في ميشيلين، موسم 2012-2013، هزيمة فريق شارلورا 4-2.

2- سينت ترودين ضد فيسي CS، موسم 2013-2014، فوز فريقه سينت ترودين 2-1.

3- ستاندردليج ضد كيه إس سي لوكيرين، موسم 2015-2016، هزيمة فريقه ستاندردليج 1-0.

4- كيه في ميشلين ضد شارلروا، موسم 2016-2017، التعادل 0-0، تولى قيادة فريق كيه في ميشيلين.

5- اس كيه بيفرين ضد زولته فارجيم، موسم 2018-2019، التعادل 2-2، مدرب اس كيه بيفرين.

6- الفتح السعودي ضد العدالة، موسم 2019-2020، فوز فريقه الفتح 5-3.

7- ريال سوسيداد ضد أمونيا نيقوسيا، موسم 2022-2023، هزيمة فريقه أومونيا نيقوسا 2-0 بالدوري الأوروبي.

8- الوحدة ضد الرياضة، موسم 2023-2024، فوز فريقه الرياض 1-0.

9- رايسنج وايت ديرنج ضد شارلرواه، التعادل 0-0، مدرب فريق رايسنج وايت ديرنج.

