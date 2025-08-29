مباريات الأمس
حمزة شاهين يعدد "لمصراوي" مكاسبه مع نادي أوساسونا الإسباني

08:41 م الجمعة 29 أغسطس 2025
    حمزة شاهين
    حمزة شاهين (2)
    حمزة شاهين (7)
    حمزة شاهين (3)
    حمزة شاهين (6)
كتب - محمد القرش:

روى المدافع المصري حمزة شاهين لاعب وادي دجلة، مكاسبه التي حصدها أثناء فترة معايشته مع نادي أوساسونا الإسباني.

وقال حمزة في تصريحات خاصة "لمصراوي": "استفدت كتير من التجربة مع نادي أوساسونا، وخاصة التأقلم على سرعة رتم اللعب بالدوري الإسباني، وإزاي لازم أكون جاهز بدنيًا وذهنيًا دايما".

وأضاف: "التأقلم على الضغط العالي، أجبرني على الجاهزية الدائمة داخل الملعب وسرعة البديهة، والمدربين هناك بيركزوا جدا على الانضباط والالتزام التكتيكي".

وأوضح: "الفارق بين اللاعب المصري والإسباني ليس الموهبة، إنما العقلية داخل الملعب وخارجه".

وأردف: "الاحتكاك بلاعبين من مدارس مختلفة زود ثقتي في نفسي وخلاني أعرف نقاط قوتي ونقاط لازم أطورها، ودي خطوة كبيرة في رحلتي".

واختتم: "تجربتي مع أوساسونا بداية وليست نهاية، وحلمي إني أواصل مشواري لحد ما أوصل للاحتراف الأوروبي بشكل كامل، وأمثل بلدي بأفضل صورة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة شاهين وادي دجلة أوساسونا أوساسونا الإسباني
