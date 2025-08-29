حمزة شاهين يعدد "لمصراوي" مكاسبه مع نادي أوساسونا الإسباني

كتب - محمد القرش:

روى المدافع المصري حمزة شاهين لاعب وادي دجلة، مكاسبه التي حصدها أثناء فترة معايشته مع نادي أوساسونا الإسباني.

وقال حمزة في تصريحات خاصة "لمصراوي": "استفدت كتير من التجربة مع نادي أوساسونا، وخاصة التأقلم على سرعة رتم اللعب بالدوري الإسباني، وإزاي لازم أكون جاهز بدنيًا وذهنيًا دايما".

وأضاف: "التأقلم على الضغط العالي، أجبرني على الجاهزية الدائمة داخل الملعب وسرعة البديهة، والمدربين هناك بيركزوا جدا على الانضباط والالتزام التكتيكي".

وأوضح: "الفارق بين اللاعب المصري والإسباني ليس الموهبة، إنما العقلية داخل الملعب وخارجه".

وأردف: "الاحتكاك بلاعبين من مدارس مختلفة زود ثقتي في نفسي وخلاني أعرف نقاط قوتي ونقاط لازم أطورها، ودي خطوة كبيرة في رحلتي".

واختتم: "تجربتي مع أوساسونا بداية وليست نهاية، وحلمي إني أواصل مشواري لحد ما أوصل للاحتراف الأوروبي بشكل كامل، وأمثل بلدي بأفضل صورة".