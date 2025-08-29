جوزيه مورينيو.. إنجازات مالية تتفوق على البطولات.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لـ فنربخشة على أعتاب دخول تاريخ كرة القدم من باب آخر، بعدما اقترب إجمالي التعويضات المالية التي حصل عليها نتيجة إقالاته المتكررة من حاجز 100 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن مورينيو صاحب الـ62 عاماً رحل عن فنربخشة بعد يومين فقط من خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، كما سيحصل على 13 مليون جنيه إسترليني كتعويض عن فسخ العقد.

وكان المدرب البرتغالي تولى المهمة في إسطنبول عام 2024، بعد ستة أشهر من رحيله عن روما، لكنه فشل في تحقيق أي لقب مع فنربخشة، ليصبح ثاني نادٍ في مسيرته بعد توتنهام يخرج منه بلا بطولات.

وعلى الرغم من فشل حصد البطولات، أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سبيشال وان واصل تعزيز رصيده من التعويضات المالية، بعدما راكم على مدار مسيرته التدريبية مع الأندية الكبرى مبالغ طائلة نتيجة فسخ التعاقدات، ليقترب الآن من رقم فلكي يقترب من 100 مليون إسترليني.