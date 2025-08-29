مباريات الأمس
مواجهات نارية لمحمد عبد المنعم مع فريق نيس في الدوري الأوروبي

03:03 م الجمعة 29 أغسطس 2025

محمد عبد المنعم لاعب نيس1_

كتب - محمد القرش:

أقيمت مراسم قرعة الدوري الأوروبي 2025/26 اليوم الجمعة، في المدينة الفرنسية موناكو.

وأسفرت القرعة عن عدد من المواجهات النارية لبعض الفرض، حيث يواجه فريق نيس الذي يلعب في صفوفه المصري محمد عبد المنعم 8 مواجهات قوية ضد كل من، روما وبورتو وفنربخشة.

بجانب سبورتينج براجا وفرايبورج وجو أهد إيجلز، بالإضافة إلى سيلتا فيجو ولودوجوريتس.

وفشل فريق نيس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بنفيكا في دور البلاي أوف بهدفين دون رد ذهابا، وبنفس النتيجة إيابا.

مواجهات نيس في الدوري الأوروبي

اقرأ أيضًا:

نادي إنجليزي يسعى للتعاقد مع مرموش.. والسيتي يرد

صعبة.. أرني سلوت يعلق على مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

