مواجهات نارية لمحمد عبد المنعم مع فريق نيس في الدوري الأوروبي

أقيمت مراسم قرعة الدوري الأوروبي 2025/26 اليوم الجمعة، في المدينة الفرنسية موناكو.

وأسفرت القرعة عن عدد من المواجهات النارية لبعض الفرض، حيث يواجه فريق نيس الذي يلعب في صفوفه المصري محمد عبد المنعم 8 مواجهات قوية ضد كل من، روما وبورتو وفنربخشة.

بجانب سبورتينج براجا وفرايبورج وجو أهد إيجلز، بالإضافة إلى سيلتا فيجو ولودوجوريتس.

وفشل فريق نيس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بنفيكا في دور البلاي أوف بهدفين دون رد ذهابا، وبنفس النتيجة إيابا.

