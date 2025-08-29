مباريات الأمس
رسميا.. فنربخشة يُقيل جوزيه مورينيو

11:21 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

مورينيو (2)

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي فنربخشة التركي إقالة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا من دوري "البلاي أوف".

وكان تعادل الفريق التركي مع نظيره بنفيكا سلبيا في مباراة ذهاب دور البلاي أوف، قبل الخسارة بهدف دون رد في لقاء الإياب.

وتولى المدرب البرتغالي تدريب فنربخشة في يوم 1 من شهر يوليو لعام 2024، حيث قادهم للفوز في 37 مباراة، وخسارة 11 لقاء، والتعادل في 14 مواجهة.

وجاء ذلك بعد تولي مورينيو العديد من الأندية التاريخية، مثل، ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان.

مورينيو فنربخشة إقالة مورينيو دوري أبطال أوروبا بنفيكا
