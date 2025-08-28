كتب - يوسف محمد:

حقق فريق أهلي جدة السعودي الفوز على حساب نظيره نيوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري السعودي "دوري روشين".

ونجح فريق أهلي جدة، في افتتاح مبارياته بالموسم الجديد 2025-2026 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، بالفوز على الصاعد حديثا نيوم بهدف دون مقابل.

وأحرز هدف أهلي جدة الوحيد في اللقاء، اللاعب إيفان توني في الدقيقة 23 من عمر المباراة، مانحًا فريقه أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد بالدوري السعودي.

وشهدت مباراة نيوم وأهلي جدة، مشاركة النجم المصري أحمد حجازي قائد فريق نيوم، بشكل أساسي في المباراة من البداية.

وجاءت هذه المباراة، بعد أيام قليلة من تتويج أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي، عقب فوزه على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

