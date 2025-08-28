مباريات الأمس
مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح وليفربول في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليهم

08:47 م الخميس 28 أغسطس 2025
    محمد صلاح لاعب ليفربول (18)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح
    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم
كتب - نهى خورشيد

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، التي أقيمت مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية، عن مواجهات نارية لفريق ليفربول الذي سيصطدم بعدد من كبار القارة في مرحلة الدوري، ضمن النسخة الثانية من النظام الجديد للبطولة.

ويخوض الريدز والذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح 8 مباريات قوية أمام فرق مختلفة، إذ أوقعته القرعة في مواجهة مباشرة مع ريال مدريد، إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، إلى جانب كل من آينتراخت فرانكفورت، آيندهوفن، مارسيليا، قره باخ، وجالطة سراي.

مواجهات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وستقام مباريات ليفربول هذا الموسم بالشامبيونزليج أربع مباريات على ملعب آنفيلد وأربعة أخرين خارج الديار.

والجدير بالذكر أن ليفربول ودّع النسخة الماضية من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول قرعة دوري أبطال أوروبا محمد صلاح دوري أبطال أوروبا الريدز
