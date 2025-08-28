مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

3 0
16:30

الزمالك

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

0 0
21:00

الخلود

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

1 0
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

1 0
20:30

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

صلاح ومرموش في مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

08:22 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    صلاح ضد مرموش (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح - كورتوا - ريال مدريد - ليفربول
  • عرض 8 صورة
    صلاح أمام ريال مدريد
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ريال مدريد محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ضد ريال مدريد
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد والسيتي لقاء الذهاب
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد والسيتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أجريت مساء اليوم الخميس مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة في النسخة الثانية من النظام الجديد للبطولة، بمشاركة 36 فريقاً في جدول دوري موحد.

وجاء ريال مدريد الإسباني في مجموعة من العيار الثقيل ضمت كلاً من مانشستر سيتي المحترف بصفوفه عمر مرموش، ليفربول الذي يضم الدولى المصرى محمد صلاح بجانب يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو وكايرات ألماتي، في ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، بواقع لقاء على ملعب سانتياجو برنابيو وآخر خارج الأرض أمام كل منافس.

مواجهات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وكانت مدينة موناكو الفرنسية احتضنت مساء الخميس مراسم قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في نسختها الثانية بعد اعتماد النظام الجديد للبطولة القارية الأعرق.

ويقوم هذا النظام على توزيع الفرق الـ36 المشاركة في جدول واحد، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات في الدور الأول، بواقع 4 على أرضه و4 خارج الديار، أمام 8 منافسين مختلفين من مستويات متباينة، كما يضمن النظام عدم التقاء فريقين من نفس الاتحاد القاري في هذه المرحلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول قرعة دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد يتراجع 2% في البنوك
المركزي: التضخم سيواصل التراجع بمتوسط 14% و15% بنهاية في 2025
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة