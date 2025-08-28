صلاح ومرموش في مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

كتب - نهى خورشيد

أجريت مساء اليوم الخميس مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة في النسخة الثانية من النظام الجديد للبطولة، بمشاركة 36 فريقاً في جدول دوري موحد.

وجاء ريال مدريد الإسباني في مجموعة من العيار الثقيل ضمت كلاً من مانشستر سيتي المحترف بصفوفه عمر مرموش، ليفربول الذي يضم الدولى المصرى محمد صلاح بجانب يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو وكايرات ألماتي، في ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، بواقع لقاء على ملعب سانتياجو برنابيو وآخر خارج الأرض أمام كل منافس.

وكانت مدينة موناكو الفرنسية احتضنت مساء الخميس مراسم قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في نسختها الثانية بعد اعتماد النظام الجديد للبطولة القارية الأعرق.

ويقوم هذا النظام على توزيع الفرق الـ36 المشاركة في جدول واحد، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات في الدور الأول، بواقع 4 على أرضه و4 خارج الديار، أمام 8 منافسين مختلفين من مستويات متباينة، كما يضمن النظام عدم التقاء فريقين من نفس الاتحاد القاري في هذه المرحلة.