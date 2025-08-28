كتب - يوسف محمد:

حرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على تقديم تكريم خاص لفريق تشيلسي الإنجليزي باعتباره الفريق الوحيد، الذي تمكن من التتويج بكافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي عبر تاريخه.

وقبل انطلاق قرعة النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، المقامة حاليا في مدينة موناكو الفرنسية، قام الاتحاد الأوروبي بمنح فريق تشيلسي جائزة خاصة.

وحقق تشيلسي طوال تاريخيه، كافة الألقاب الأوروبية الممكنة، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس الكؤوس الأوروبية، دوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى لقب بطولة كأس السوبر الأوروبي.

والجدير بالذكر أن تشيلسي، كان قد تمكن في يوليو الماضي، من التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، بعد الفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

