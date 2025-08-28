مباريات الأمس
الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الخلود

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

الحزم السعودي يعلن تعاقده مع عمر السومة

01:19 ص الخميس 28 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الحزم السعودي تعاقده بشكل رسمي، مع المهاجم السوري ونجم أهلي جدة السابق عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وانضم السومة إلى فريق الحزم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، عقب نهاية فترته في صفوف فريق الوداد المغربي والتي استمرت شهر واحد فقط، خلال مشاركة الفريق المغربي في مونديال الأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الحزم السعودي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، مجموعة من الصور خلال توقيع السومة عقود انضمامه للفريق وعلق: "التاريخي وصل والحزم اكتمل، أهلا بالعقيد في كتيبة الحزم".

كما نشر الحساب الرسمي لفريق الحزم، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، فيديو للسومة وكتب عليه: "التاريخي عمر السومة حزماوي".

ويعد عمر السومة هو الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن من تسجيل 155 هدفا، خلال مسيرته في الدوري السعودي، بواقع 144 هدفا مع فريق أهلي جدة و11 هدفا مع العروبة.

عمر السومة الدوري السعودي الحزم السعودي انضمام السومة لفريق الحزم السعودي
