الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

تشيلسي يفتح قضيته ضد ليفربول من جديد بسبب نجوموها.. ما القصة؟

06:11 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

لا يزال تشيلسي في حالة حرب مع ليفربول بشأن ريو نجوموها، اللاعب الشاب الذي سجل هدفا خلاص ثوانٍ من مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الإثنين.

وأصبح نجوموها صاحب الـ16 عاما رابع أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليقود ليفربول للفوز 3-2 على ملعب سانت جيمس بارك.

وانتقل اللاعب الشاب إلى ميرسيسايد في صفقة مثيرة للجدل العام الماضي، والتي تركت تشيلسي في حالة من الغضب.

وفي نوفمبر، كشف موقع Inside Sport أن مسؤولي ستامفورد بريدج شعروا بالغضب لأنهم فقدوا "موهبة جيلية" وتم استدعاء لجنة تحكيم لتحديد رسوم اللاعب المعجزة.

ويظل القرار الذي ستتخذه لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز بعيد المنال بعد مرور ما يقرب من عام على انتقاله، وسيعتقد تشيلسي أن الظهور الأول المذهل لنجوموها قد يعزز قضيتهم للحصول على تعويض كبير.

وكان الغضب شديدا في ذلك الوقت لدرجة أن تشيلسي منعت كشافي الشباب في ليفربول من حضور مباريات الأكاديمية.

وكان نجوموها قد حصل على جائزة مع تشيلسي كأفضل لاعب في بطولة حصلوا عليها تحت 16 عاما بعام 2023، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في سبتمبر من العام الماضي.

