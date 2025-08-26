مباريات الأمس
مصارع يوقف عرضه في ليفربول بسبب ألكسندر إيزاك

12:37 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

كتبت-هند عواد:

تخطت أزمة رحيل ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول الإنجليزي، حدود كرة القدم، بعد رفض ناديه بيعه، وإصرار اللاعب على الرحيل.

وتخلف ألكسندر إيزاك عن تدريبات نيوكاسل ومعسكره الإعدادي، متمردا على قرار الإدارة برفض بيعه إلى ليفربول، الذي قدم عرضا بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني.

ووصلت أزمة إيزاك إلى حلبة المصارعة، إذ أوقف مصارع أسترالي يدعى جاي جي ماكدونا عٌرف بتشجيعه لليفربول، أحد عروضه، وكشف عن قميص الريدز الذي يرتديه ويحمل اسم "إيزاك".

