مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

أمريكا تطلب تسليم لاعب كرة سلة روسي.. ما القصة؟

11:26 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تسليم لاعب كرة سلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من روسيا، تسليم لاعب كرة السلة الروسي دانييل كاساتكين، وفقا لتصريحات محامي اللاعب لوكالة "تاس".

وقال فريديريك بيلو محامي اللاعب: "بحسب بيانات النيابة، تلقت وزارة الخارجية الفرنسية في 19 أغسطس طلب التسليم من السلطات الأمريكية، فريق الدفاع لم يتسلم أي وثائق رسمية بهذا الخصوص، ما دفعهم لتقديم التماس للإفراج الفوري عن كاساتكين، جلسة النظر في الطلب مقررة في 27 أغسطس الجاري".

وتم اعتقال دانييل كاساتكين، يوم 21 يونيو في مطار باريس، بعد طلب الولايات المتحدة، لاتهامه بالانتماء إلى شبكة قرصنة إلكترونية متخصصة في برمجيات الفدية والتفاوض بشأن الفديات، في واشنطن.

جدير بالذكر أن دانييل كاساتكين، عاش في الولايات المتحدة الأمريكي، ولعب في دوري كرة السلة للجامعات، وعاد إلى روسيا عام 2019.

اقرأ أيضًا:

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دانييل كاساتكين لاعب كرة السلة الروسي الولايات المتحدة الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها