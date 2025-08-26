أمريكا تطلب تسليم لاعب كرة سلة روسي.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من روسيا، تسليم لاعب كرة السلة الروسي دانييل كاساتكين، وفقا لتصريحات محامي اللاعب لوكالة "تاس".

وقال فريديريك بيلو محامي اللاعب: "بحسب بيانات النيابة، تلقت وزارة الخارجية الفرنسية في 19 أغسطس طلب التسليم من السلطات الأمريكية، فريق الدفاع لم يتسلم أي وثائق رسمية بهذا الخصوص، ما دفعهم لتقديم التماس للإفراج الفوري عن كاساتكين، جلسة النظر في الطلب مقررة في 27 أغسطس الجاري".

وتم اعتقال دانييل كاساتكين، يوم 21 يونيو في مطار باريس، بعد طلب الولايات المتحدة، لاتهامه بالانتماء إلى شبكة قرصنة إلكترونية متخصصة في برمجيات الفدية والتفاوض بشأن الفديات، في واشنطن.

جدير بالذكر أن دانييل كاساتكين، عاش في الولايات المتحدة الأمريكي، ولعب في دوري كرة السلة للجامعات، وعاد إلى روسيا عام 2019.

اقرأ أيضًا:

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري