أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز
القاهرة - مصراوي
حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أهداف ليفربول كلا من: ريان جرافنبرخ في الدقيقة 35، هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 46، ريو نجوموها في الدقيقة 10+90.
وأحرز هدفي فريق نيوكاسل يونايتد كلا من: برونو جيماريش في الدقيقة 57، ويليام أوسولا في الدقيقة 88.
وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث، بينما توقف فريق نيوكاسل يونايتد عند نقطة واحدة محتل المركز الخامس عشر.
في الوقت الحاسم 😱⚽️ ريو نغوموها يسجل الهدف الثالث لليفربول 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي | #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/Lxmj68584B— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025
أوسولا يفاجئ ليفربول بهدف في آخر دقائق المباراة 🤯⚽️#الدوري_الإنجليزي | #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/srDk0u9bnT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025
برونو غيمارايش يعيد الأمل لنيوكاسل ويشعل أجواء المباراة! 😲🔥⚽️#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/Iqq2BxlxTv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025
هوغو إيكيتيكي يضاعف النتيجة لصالح ليفربول بهدف مبكر مع انطلاق الشوط الثاني 🔥⚽️ #الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/RIfuf5mpXi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025
غرافنبرخ يفتتح التسجيل لليفربول 🥅⚽️#الدوري_الإنجليزي | #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/QMZZz51jni— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025
