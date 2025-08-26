مباريات الأمس
أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

01:45 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كلا من: ريان جرافنبرخ في الدقيقة 35، هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 46، ريو نجوموها في الدقيقة 10+90.

وأحرز هدفي فريق نيوكاسل يونايتد كلا من: برونو جيماريش في الدقيقة 57، ويليام أوسولا في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث، بينما توقف فريق نيوكاسل يونايتد عند نقطة واحدة محتل المركز الخامس عشر.

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم مباراة ليفربول ونيوكاسل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول أهداف أهداف ليفربول أمس
