أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - مصراوي

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كلا من: ريان جرافنبرخ في الدقيقة 35، هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 46، ريو نجوموها في الدقيقة 10+90.

وأحرز هدفي فريق نيوكاسل يونايتد كلا من: برونو جيماريش في الدقيقة 57، ويليام أوسولا في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث، بينما توقف فريق نيوكاسل يونايتد عند نقطة واحدة محتل المركز الخامس عشر.

في الوقت الحاسم 😱⚽️ ريو نغوموها يسجل الهدف الثالث لليفربول 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي | #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/Lxmj68584B — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025