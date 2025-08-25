القاهرة – مصراوي

يلاقي نادي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك، معقل نيوكاسل يونايتد.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 3 نقاط، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و نيوكاسل يونايتد

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".