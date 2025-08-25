مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والقناة الناقلة

04:43 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ليفربول (5)
  • عرض 3 صورة
    ليفربول (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة – مصراوي

يلاقي نادي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك، معقل نيوكاسل يونايتد.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 3 نقاط، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و نيوكاسل يونايتد

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول الأن ليفربول مباشر مباراة ليفربول موعد مباراة ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - تعرض وزير الكهرباء لحادث مروري خلال توجهه للعلمين