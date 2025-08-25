نجل رونالدو وروني.. 5 أبناء على خطى آبائهم الأساطير

تصدر كاي ابن واين روني اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا عناوين الصحف بعد اختياره في تشكيلة مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا للموسم الجديد من قبل زميل والده السابق دارين فليتشر.

وأظهر الإنجليزي أحقيته في التواجد مع هذه الفئة السنية باليونايتد، بعد تسجيله في فوز فريقه 5-0 يوم السبت.

ويتمتع نجل روني بالقدرة على اللعب كمهاجم أو على الأطراف، كاي هو الابن الأكبر لواين وكولين روني، حيث وُلد في نوفمبر 2009.

وبعد استدعائه للانضمام إلى فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عاما، إليكم قائمة بالشباب الذين يسيرون على خطى آبائهم في عالم كرة القدم:

كريستيانو رونالدو جونيور

لا يوجد أفضل من أن تلعب كرة القدم وانت نجل أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

وسجل كريستيانو رونالدو جونيور صاحب الـ 15 عامًا، هدفه الأول مع منتخب البرتغال تحت 15 عامًا في مايو الماضي قبل الاحتفال بطريقة والده المعتادة.

وفي المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي بنظيره الكرواتي ضمن منافسات المرحلة العمرية، نجح رونالدو جونيور في افتتاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة فقط.

ويلعب رونالدو جونيور حاليا في أكاديمية الشباب بنادي النصر السعودي، حيث يشارك والده مع الفريق الأول.

لورينز فرديناند

عزز ريو فرديناند مكانته كأسطورة لنادي مانشستر يونايتد بالفوز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في عام 2008 كجزء من فترة مليئة بالألقاب تحت قيادة السير أليكس فيرجسون حيث فاز بـ 14 لقب.

ويبدو أن ابنه لورينز البالغ من العمر 18 عاما مستعدا للسير على نفس النهج بعد توقيع أول عقد احترافي له مع برايتون هذا الصيف بعد انضمامه إلى "سيجالز" في سن الثالثة عشرة.

وكان حارس المرمى لورينز أمضى شهرين على سبيل الإعارة مع فريق هافانت آند واترلوفيل خلال موسم 2024-25، كما شارك في 20 مباراة بالدوري مع فريق برايتون تحت 18 عاما.

جاك وتايلر فليتشر

وعلى غرار ريو فرديناند، كان لاعب خط الوسط الاسكتلندي دارين فليتشر أيضا جزءا من تشكيلة يونايتد الفائزة بدوري أبطال أوروبا عام 2008.

شارك فليتشر في 342 مباراة مع مانشستر يونايتد، وأصبح أحد الركائز الأساسية في السنوات الأخيرة لفيرجسون بعد تخرجه من أكاديمية النادي.

ثم أمضى فترات في وست بروميتش ألبيون وستوك سيتي قبل أن يعتزل اللعب في عام 2019، وهو الآن مدرب فريق تحت 18 عامًا في مانشستر يونايتد.

وكان ابناه جاك وتايلر قد قاما بإثارة غضب جماهير يونايتد من خلال أن يصبحا جزءًا من أكاديمية مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل الثنائي من إيستلاندز إلى أولد ترافورد في عام 2023 في صفقة انتقال مزدوجة بقيمة 1.25 مليون جنيه إسترليني في رسوم قياسية تُدفع للاعبين بريطانيين تحت سن 16 عامًا.

في حين مثل جاك اسكتلندا على مستوى تحت 16 عامًا، إلا أنه قام بتبديل ولائه من خلال اللعب لصالح منتخبات إنجلترا تحت 16 عامًا وتحت 17 عامًا وتحت 18 عامًا، بينما انحاز تايلر إلى والده من خلال اختيار اللعب لصالح اسكتلندا.

شاكيل فان بيرسي

نجح روبن فان بيرسي في كسب شعبية كبيرة بين جماهير مانشستر يونايتد بتسجيله 26 هدفا في مساعدة الشياطين الحمر على استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2012-2013 بعد التعاقد معه من منافسه أرسنال.

ومع ذلك، لم يستمر وجوده في أولد ترافورد لفترة أطول من ذلك حيث غادر النادي في عام 2015 للانضمام إلى فنربخشة التركي.

وخلال فترة فان بيرسي مع أرسنال، ولد ابنه شاكيل في لندن بشهر نوفمبر 2006.

وعاد شاكيل البالغ من العمر 18 عامًا، إلى هولندا، حيث أصبح جزءًا من أكاديمية نادي طفولة والده، فينورد، بعد أن أمضى بعض الوقت في مانشستر سيتي من عام 2015 إلى عام 2017.

ورغم أنه لم يشارك بعد مع الفريق الأول بالدوري الهولندي، فقد لعب شاكيل مع منتخب هولندا على مستوى الفئات العمرية.

تايلر يونج

على الرغم أنه قد لا يكون لديه خزانة جوائز مزينة مثل بعض الآباء الآخرين الذين ظهر أبناؤهم في هذه القائمة، إلا أن آشلي يونج كان لديه شرف اللعب ضد ابنه.

وخسر تايلر يونج (19 عاما) أمام آشلي (40 عاما) عندما تغلب إيفرتون على بيتربورو يونايتد في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي.

وأمضى يونج الأصغر بعض الوقت في صفوف أرسنال وكوينز بارك رينجرز وميلتون كينز دونز قبل أن ينتقل إلى بيتربورو.

وانضم لفريق تحت 21 عاما بنادي إيبسويتش تاون، والذي فاز في مباراته الافتتاحية للموسم الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 4-3 ضد ديربي كاونتي يوم الجمعة الماضي.