ولفرهامبتون يخاطب المصري هشام صفي للمرة الثانية - خاص

كتب - محمد القرش:

تواصل نادي ولفرهامبتون الإنجليزي مع المصري هشام صفي الدين لاعب نادي فاركو، لقضاء فترة معايشة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر "لمصراوي" إن اللاعب تلقى خطابا رسميا من النادي الإنجليزي يفيد بتأهله للمرحلة الثانية.

وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من فترة المعايشة تواجد بها 45 لاعبا، قبل أن يتم اختيار 15 لاعبا فقط لاستكمال المرحلة الثانية.

وكان هشام قضى فترة معايشة مع نادي ولفرهامبتون خلال الأشهر الماضية، حيث قضى 19 يوما مع فريق تحت 19 عاما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وأضاف المصدر أنه من المقرر سفر اللاعب صاحب الـ18 عاما إلى إنجلترا يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025.