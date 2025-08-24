مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ولفرهامبتون يخاطب المصري هشام صفي للمرة الثانية - خاص

06:31 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هشام صفي الدين لاعب فاركو (3)
  • عرض 7 صورة
    هشام صفي الدين لاعب فاركو (4
  • عرض 7 صورة
    هشام صفي الدين لاعب فاركو (2)
  • عرض 7 صورة
    هشام صفي الدين لاعب فاركو
  • عرض 7 صورة
    هشام صفي الدين لاعب فاركو
  • عرض 7 صورة
    هشام صفي الدين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تواصل نادي ولفرهامبتون الإنجليزي مع المصري هشام صفي الدين لاعب نادي فاركو، لقضاء فترة معايشة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر "لمصراوي" إن اللاعب تلقى خطابا رسميا من النادي الإنجليزي يفيد بتأهله للمرحلة الثانية.

وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من فترة المعايشة تواجد بها 45 لاعبا، قبل أن يتم اختيار 15 لاعبا فقط لاستكمال المرحلة الثانية.

وكان هشام قضى فترة معايشة مع نادي ولفرهامبتون خلال الأشهر الماضية، حيث قضى 19 يوما مع فريق تحت 19 عاما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وأضاف المصدر أنه من المقرر سفر اللاعب صاحب الـ18 عاما إلى إنجلترا يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هشام صفي الدين ولفرهمابتون فاركو نادي ولفرهامبتون هشام صفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس