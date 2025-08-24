مصطفى محمد يقود هجوم نانت لمواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو التشكيل الرسمي لفريق نانت في مواجهة ستراسبورج، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل قيادة المحترف المصري، مصطفى محمد، لخط هجوم نانت الفرنسي لمواجهة ستراسبورج.

وكان المصري شارك في 79 دقيقة بخسارة نانت من باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

