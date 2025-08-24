مباريات الأمس
مصطفى محمد يقود هجوم نانت لمواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي

05:34 م الأحد 24 أغسطس 2025

مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (10)

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو التشكيل الرسمي لفريق نانت في مواجهة ستراسبورج، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل قيادة المحترف المصري، مصطفى محمد، لخط هجوم نانت الفرنسي لمواجهة ستراسبورج.

وكان المصري شارك في 79 دقيقة بخسارة نانت من باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

مصطفى محمد نانت الفرنسي نانت وستراسبورج الدوري الفرنسي
