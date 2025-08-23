مباريات الأمس
رسميا.. القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع محمود كهربا

11:59 م السبت 23 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي القادسية الكويتي تعاقده بشكل رسمي، مع النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وانضم كهربا إلى فريق القادسية الكويتي، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي، منذ أيام قليلة.

ونشر القادسية الكويتي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لمحمود كهربا مرفق بأغنية لحسين الجسمي وعلق: "أوعى الفولت العالي".

وكان محمود كهربا، فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي، بعد ستة أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق، منذ الانضمام إليه في يناير 2025 قادما من الأهلي.

والجدير بالذكر أن كهربا شارك مع الفريق الليبي، منذ يناير الماضي حتى رحيله في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

محمود عبدالمنعم كهربا النادي الأهلي انتقال كهربا للقادسية الكويتي محمود كهربا الدوري الكويتي
