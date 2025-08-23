مباريات الأمس
خماسية أرسنال وسقوط السيتي.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

09:42 م السبت 23 أغسطس 2025

الدوري الإنجليزي

background

انتهت مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26 التي أقيمت اليوم السبت.

وبدأت مواجهات اليوم بسقوط مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد، بينما اُختتمت بفوز أرسنال بخماسية نظيفة على ليدز يونايتد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد توتنهام - (0-2)

برينتفورد ضد أستون فيلا - (1-0)

بورنموث ضد ولفرهمابتون - (1-0)

بيرنلي ضد سندرلاند - (2-0)

أرسنال ضد ليدز يونايتد - (5-0)

وتقام 3 مباريات في الجولة الثانية غدا الأحد (إيفرتون ضد برايتون، كريستال ضد نوتنجهام، وفولهام ضد مانشستر يونايتد).

