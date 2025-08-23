نجم تشيلسي يسبق الإعلان الرسمي ويعلن تجديد عقده

كتب - محمد القرش:

أعلن نجم فريق تشيلسي أنه وقع على عقد جديد في ستامفورد بريدج بعد الفوز على وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدف أمس الجمعة.

وقبل المباراة، كانت هناك تقارير تفيد بأن مارك كوكوريلا قد وقع عقدًا جديدًا، حيث ينتهي عقده الحالي في عام 2028.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن مثل هذه الاتفاقية، أعلن كوكوريلا عن هذه المعلومات يوم الجمعة.

وعندما سُئل عن ذلك من قِبل وسائل الإعلام الإسبانية في ملعب لندن، قال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا: "نعم، لقد تم الأمر، لقد فعلناها بالفعل".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا، لقد منحني النادي الثقة، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا، آمل أن أحظى بعام رائع".

وكانت انتشرت شائعات حول اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد مع كوكوريلا، لكن المدرب الإسباني نفى تلك الشائعات.

وانضم كوكوريلا إلى تشيلسي قادما من برايتون في أغسطس 2022 مقابل رسوم وصلت إلى 63 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من أغلى الصفقات لظهير في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.