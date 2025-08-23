مباريات الأمس
موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

11:45 ص السبت 23 أغسطس 2025

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أرشيفية

كتب - محمد الميموني:

يواجه مانشستر سيتي نظيره توتنهام اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر سيتي و توتنهام

وتقام المباراة في تمام الساعة 2:30 عصراً على ملعب " الاتحاد ".

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام

ويذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يحتل توتنهام المركز الرابع بالرصيد ذاته.

