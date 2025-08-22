مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الجزيرة 1 - 0 الشارقة .. النني وإبراهيم عادل أساسيان

07:32 م الجمعة 22 أغسطس 2025

إبراهيم عادل والنني بقميص الجزيرة الإماراتي (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الجزيرة والشارقة التي ستجمعهما عند السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

ويشهد التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة تواجد الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل كأساسين.

وكان النني شارك أساسيًا في خسارة فريق الجزيرة بالجولة الأولى من الدوري الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره خورفكان فيما حلّ إبراهيم عادل بديلاً.

يذكر أن إبراهيم عادل قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بيراميدز.

ملخص بأبزر أحداث مباراة الجزيرة والشارقة في الدوري الإماراتي:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجزيرة ضد الشارقة محمد النني إبراهيم عادل الدوري الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة