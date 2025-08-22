

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الجزيرة والشارقة التي ستجمعهما عند السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

ويشهد التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة تواجد الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل كأساسين.

وكان النني شارك أساسيًا في خسارة فريق الجزيرة بالجولة الأولى من الدوري الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره خورفكان فيما حلّ إبراهيم عادل بديلاً.

يذكر أن إبراهيم عادل قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بيراميدز.

ملخص بأبزر أحداث مباراة الجزيرة والشارقة في الدوري الإماراتي: