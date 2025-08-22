محمد النني وإبراهيم عادل أساسيان بتشكيل الجزيرة أمام الشارقة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الجزيرة الإماراتي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الشارقة.

موعد مباراة الجزيرة والشارقة بالدوري الإماراتي

ويلتقي فريق الجزيرة ونظيره الشارقة عند السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وشهد تشكيل الجزيرة الأساسي للمباراة تواجد الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل كأساسيين.

وكان النني شارك أساسيًا في خسارة فريق الجزيرة بالجولة الأولى من الدوري الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره خورفكان فيما حلّ إبراهيم عادل بديلاً.

يذكر أن إبراهيم عادل قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بيراميدز.



اقرأ أيضًا:

"رئيس وثلاثة أعضاء".. اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام

الزمالك يعلن تغيير ملعب مباراته أمام فاركو



