محمد النني وإبراهيم عادل أساسيان بتشكيل الجزيرة أمام الشارقة

07:16 م الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إبراهيم عادل والنني بقميص الجزيرة الإماراتي (2)
  • عرض 6 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 6 صورة
    محمد النني (2)
  • عرض 6 صورة
    محمد النني (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد النني أفضل لاعب في الدوري الإماراتي بتصويت الجماهير
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الجزيرة الإماراتي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الشارقة.

موعد مباراة الجزيرة والشارقة بالدوري الإماراتي

ويلتقي فريق الجزيرة ونظيره الشارقة عند السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وشهد تشكيل الجزيرة الأساسي للمباراة تواجد الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل كأساسيين.

وكان النني شارك أساسيًا في خسارة فريق الجزيرة بالجولة الأولى من الدوري الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره خورفكان فيما حلّ إبراهيم عادل بديلاً.

يذكر أن إبراهيم عادل قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بيراميدز.


إبراهيم عادل محمد النني الجزيرة الإماراتي الجزيرة ضد الشارقة الدوري الإماراتي
