والد ياسين مرعي يكشف موقف اللاعب من مباراة بيراميدز والانضمام لمنتخب مصر

05:56 م الجمعة 22 أغسطس 2025
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين ووالد لاعب الأهلي ياسين موقف نجله من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بالدوري.

ويلتقي الأهلي نظيره غزل المحلة عند السادسة مساء يوم الإثنين 25 أغسطس في الجولة الرابعة ثم يواجه بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 30 من الشهر الجاري.

وأشار سيد مرعي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن فرص لحاق ابنه بمباراة غزل المحلة ستكون صعبة جدًا ولكن هناك احتمالية لمشاركته في مباراة بيراميدز.

وأوضح مرعي أنه وابنه سعداء باهتمام منتخب مصر بضمه:"لانضمام للمنتخب هو أحد الأهداف التي يعمل عليها ياسين وهدفه اللعب في كأس العالم 2026".

وأتم والد لاعب الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى ابنه سعيد بالتواجد في القلعة الحمراء ويشعر براحة نفسية ولديه أهدافًا يريد تحقيقها مع الفريق.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ياسين مرعي بالانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف فاركو.

اقرأ أيضًا:

غناء الجماهير وابنته.. والد خوان ألفينا يكشف لمصراوي سر احتفاله بهدفه مع الزمالك

"جميعنا نعرف جودته".. مرموش يتغنى بمحمد صلاح ويُشيد بجوارديولا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

